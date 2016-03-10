Нацбанк зміцнив курс офіційної гривні до 25,51 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 11 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2551,9193 (10 березня – 2618,2756)

100 EUR – 2770,6188 (10 березня – 2873,0338)

10 RUR – 3,5896 (10 березня – 3,6175)

Читайте такожГривня зміцнилася на міжбанку вже до 25,62 за долар

Як повідомляв УНІАН, 10 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,50/25,62 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,1290/28,2610 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3580/0,3600 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,5192 гривні/долар, до цього годині укладено 523 угоди на суму 464,75 мільйона доларів.