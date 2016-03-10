Європейський центробанк не виключає введення від'ємних відсоткових ставок

Глава Європейського центрального банку Маріо Драгі допускає, що ЄЦБ може ввести від'ємні відсоткові ставки, про це він заявив в ході прес-конференції, трансляція якої доступна на сайті ЄЦБ.

«Досвід, який ми маємо з введенням від'ємних відсоткових ставок, був дуже позитивним», — сказав Драгі на питання журналіста.

При цьому глава ЄЦБ підкреслив, що дане питання радою керуючих банку найближчим часом розглядатися не буде.

Читайте такожРизики для економіки єврозони посилилися – ЄЦБ«Ми маємо намір зберегти діючі ключові ставки на поточних або більш низьких рівнях протягом тривалого періоду часу», — заявив Драгі.

Як повідомляв УНІАН, Рада керуючих Європейського центрального банку на засіданні в четвер, 10 березня, знизила базову відсоткову ставку з 0,05% до нульового показника.

Ставка за депозитами знижена до мінус 0,4% з мінус 0,3%, маржинальна ставка знижена до 0,25% з 0,3%.

Аналітики очікували збереження маржинальної ставки на рівні 0,3% і зниження ставки за депозитами до мінус 0,4%.

Також ЄЦБ ухвалив рішення про збільшення обсягу викупу активів в рамках програми кількісного пом'якшення (QE) до 80 мільярдів євро з 60 мільярдів євро щомісяця.

ЄЦБ 9 березня 2015 року почав програму кількісного пом'якшення (QE) з обсягом комбінованих закупівель державних і приватних облігацій в 60 мільярдів євро щомісяця. Регулятор планував продовжувати програму до вересня 2016 року або поки інфляція не досягне 2%.