Європейський центробанк не виключає введення від'ємних відсоткових ставок
Глава ЄЦБ підкреслив, що дане питання радою керуючих банку найближчим часом розглядатися не буде.
Глава Європейського центрального банку Маріо Драгі допускає, що ЄЦБ може ввести від'ємні відсоткові ставки, про це він заявив в ході прес-конференції, трансляція якої доступна на сайті ЄЦБ.
«Досвід, який ми маємо з введенням від'ємних відсоткових ставок, був дуже позитивним», — сказав Драгі на питання журналіста.
При цьому глава ЄЦБ підкреслив, що дане питання радою керуючих банку найближчим часом розглядатися не буде.
Читайте такожРизики для економіки єврозони посилилися – ЄЦБ«Ми маємо намір зберегти діючі ключові ставки на поточних або більш низьких рівнях протягом тривалого періоду часу», — заявив Драгі.
Як повідомляв УНІАН, Рада керуючих Європейського центрального банку на засіданні в четвер, 10 березня, знизила базову відсоткову ставку з 0,05% до нульового показника.
Ставка за депозитами знижена до мінус 0,4% з мінус 0,3%, маржинальна ставка знижена до 0,25% з 0,3%.
Аналітики очікували збереження маржинальної ставки на рівні 0,3% і зниження ставки за депозитами до мінус 0,4%.
Також ЄЦБ ухвалив рішення про збільшення обсягу викупу активів в рамках програми кількісного пом'якшення (QE) до 80 мільярдів євро з 60 мільярдів євро щомісяця.
ЄЦБ 9 березня 2015 року почав програму кількісного пом'якшення (QE) з обсягом комбінованих закупівель державних і приватних облігацій в 60 мільярдів євро щомісяця. Регулятор планував продовжувати програму до вересня 2016 року або поки інфляція не досягне 2%.