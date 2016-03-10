В Україні потрібно консолідувати банківський сектор – глава НБУ

В Україні 120 банків, 85 з яких представляють всього 5% банківської системи, у зв'язку з чим нашій країні дійсно потрібно консолідувати банківський сектор.

Про це заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарєва в ході 12-ї міжнародної конференції Dragon Capital.

Як зазначила Гонтарєва, основний етап очищення банківської системи вже позаду, і вона кардинально відрізняється від тієї, яка була два роки тому.

"У нас є 120 банків, з яких 85 становлять усього 5% банківської системи. Їх не можна назвати навіть банками, це невеликі фінансові інституції, і нам дійсно потрібно консолідувати банківський сектор", - сказала вона.

Також глава НБУ нагадала, що, за очікуваннями регулятора, перезавантаження банківської системи вже почалася в середині минулого року і забере 1 рік, тобто завершиться до середини поточного року, але успіх у реформуванні банківської системи багато в чому залежить від відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банку, а з початку поточного року – ще два банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів.

Світовий банк у рамках заходів української влади щодо підвищення стійкості та ефективності банківської системи країни очікує консолідації банківського сектору в Україні та зниження кількості банків до 100 в 2016 році.