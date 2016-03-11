Народний банк Китаю різко зміцнив курс юаня

Народний банк Китаю в п'ятницю значно зміцнив середній обмінний курс юаня до долара, встановивши його на позначці 6,4905, повідомляє Прайм.

"За даними China Foreign Exchange Trade System, середній обмінний курс юаня до долара в п'ятницю зміцнився на 222 базисних пункта. У четвер курс юаня до долара складав 6,5127", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що Народний банк Китаю послабив позиції юаня до долара в перший тиждень 2016 року більш ніж на 1,5%. Це стало найбільшою зміною курсу юаня з серпня 2015 року, коли його девальвація серйозно відбилася на світових фондових ринках і призвела до падіння основних фондових індексів Китаю на 5-6%.

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Після загострення напруженості на ринках китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня. Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8 за долар, а у вересні 2009-го знову почав зростати. Пік припав на січень 2014 року, коли за один долар давали близько 6 юанів.