Fitch зберегло прогноз зростання економіки України в 2016 році

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберегло прогноз зростання економіки України у 2016 році на рівні 1% при інфляції в 17% і середньорічний курс гривні 25 гривень за долар.

Про це говориться в повідомленні агентства.

"У 2015 році падіння ВВП склало 11,6%, в 2016 році очікується відновлення до 1%. Інфляція в 2015 році склала 48%, а в 2016-му припускаємо 17%. Курс гривні передбачається на рівні 25 грн за долар у 2016 році", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожFitch погіршило прогноз з економіки Росії

Як повідомляв УНІАН, в уряді України прогнозують зростання економіки на рівні 1% при інфляції 12% і курс гривні на рівні 24,1 гривні за долар.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України у 2016 році на 2% при інфляції 12%. Більш песимістичний у своїх прогнозах Світовий банк, який вважає, що економіка України в 2016 році покаже зростання не більше 1%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, зростання валового внутрішнього продукту в Україні за підсумками 2016 року може скласти 1% при зростанні промислового виробництва на 3% і уповільненні інфляції до 19%.