Deutsche Bank вперше з 2008 року отримав збиток - майже 7 мільярдів євро

Чистий збиток найбільшого німецького банку Deutsche Bank за 2015 рік склав 6,772 мільярда євро проти прибутку роком раніше на рівні 1,691 мільярда євро, повідомляє Прайм з посиланням на остаточну фінансову звітність компанії.

При цьому виручка банку за звітний період досягла значення в 33,525 мільярда євро, збільшившись на 4,9% порівняно з попереднім роком. Показники банку протягом року, таким чином, збіглися з прогнозами самої фінансової організації: Deutsche Bank очікував збиток за рік на рівні 6,7 мільярда євро, а виручку на рівні 33,5 мільярда євро.

Чистий збиток Deutsche Bank за підсумками четвертого кварталу 2015 року досяг 2,125 мільярда євро проти прибутку в 441 мільйон євро роком раніше. Виручка склала 6,642 мільярда євро, що на 15,2% нижче показника за аналогічний період минулого року.

Один з керівників банку Джон Криэн (John Cryan) зазначив, що 2015 рік був складним для банку, а початок 2016 року продемонстрував сильну волатильність на фінансових ринках.

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У жовтні 2015 року Deutsche Bank повідомив, що планує скоротити 15 тисяч співробітників в рамках стратегічного плану розвитку групи. Банк також планує продати активи приблизно на 4 мільярди євро, в результаті чого чисельність співробітників скоротиться ще на 20 тисяч осіб протягом найближчих двох років.

Крім того, фінансова організація планує завершити роботу в 10 країнах — в Аргентині, Чилі, Мексиці, Уругваї, Перу, Данії, Фінляндії, Норвегії, Мальті і в Новій Зеландії.

Deutsche Bank — найбільший за розміром активів банк Німеччини, заснований в 1870 році.