В Україні можуть змінитися мінімальні норми соцзабезпечення

Верховна Рада України має намір ратифікувати Конвенцію Міжнародної організації праці №102 про мінімальні норми соціального забезпечення, повідомила під час брифінгу голова парламентського комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Людмила Денисова.

"Протягом останніх років Україна рухалася в напрямку ратифікації, змінювала своє законодавство і, нарешті, президент вніс до ВР законопроект про ратифікацію", - сказала Денисова.

За словами Денисової, дана конвенція гарантує громадянам мінімальний рівень базового соціального захисту. Конвенція діє в 30 країнах, і Україна стане 31 країною, що підпадає під її дію після ратифікації. Конвенція діє з 1952 року.

Денісова зазначила, що за деякими показниками соціального захисту Україна перевершує вимоги конвенції. Разом з тим, за низкою параметрів соціального захисту потрібно провести посилення забезпечення.

Вона повідомила, що Україна взяла на себе зобов'язання приєднатися до цієї конвенції ще в 2006 році, коли ВР ратифікувала оновлену Європейську соціальну хартію.

Депутат зазначила, що її комітет буде доводити до парламентаріїв важливість ратифікації. "Сподіваюся, що найближчим часом цей законопроект буде прийнято", - сказала Денисова.

Денисова також повідомила, що сьогодні розглядається питання приєднання України до 9 з 15 розділів конвенції. Пояснюючи відмінності українського законодавства і конвенції, Денисова привела в приклад окремі розміри соціальних виплат.

"Мінімальна ставка допомоги з тимчасової втрати працездатності у нас забезпечується на рівні 50% (середнього заробітку - УНІАН), конвенція пропонує – не нижче 45%", - сказала Денисова.

Мінімальна пенсія за віком в Україні, за словами депутата, становить 78% від мінімальної заробітної плати, що повністю відповідає вимогам конвенції. разом з тим Денисова зазначила, що це не може забезпечити достатній рівень життя пенсіонерів. Також нормами конвенції відповідають рівень соціального забезпечення в разі нещасних випадків на виробництві і допомогу при вагітності та пологах.

"Однак, завданням для нас стане пошук можливостей щодо збільшення допомоги по інвалідності та пенсій у зв'язку із втратою годувальника", - сказала Денисова.

Зокрема, депутат зазначила, що конвенції сьогодні відповідає лише розмір допомоги інвалідам І групи, яка дорівнює 100% пенсії за віком. Також лише частково відповідають конвенції умови отримання права на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Представник регіонального офісу Міжнародної організації праці для країн Європи та Центральної Азії Валерія Шмітт на брифінгу заявила, що ратифікація даної конвенції має посилити соціальний захист в Україні.

"Україна довго працювала над наближенням ратифікації конвенції, і, безумовно, ратифікація посилить систему соціального захисту в Україні", - сказала Шмітт.

Вона також зазначила, що таким чином законодавство України буде гармонізовано і наближене до міжнародних стандартів соціального захисту, що важливо для уряду, парламенту і громадян.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 вересня 2015 року прийняла закон "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці про основні цілі та норми соціальної політики №117".

Конвенцією передбачено, що підвищення рівня життя розглядається як основна мета при плануванні економічного розвитку.

Конвенцією заохочується встановлення мінімальної заробітної плати в колективних договорах, що вільно укладаються між профспілками, які представляють зацікавлених працівників, та роботодавцями або організаціями роботодавців. Документом передбачено, що у разі відсутності відповідних домовленостей про встановлення мінімальної зарплати в колективних договорах, необхідно прийняти відповідні заходи з метою забезпечення встановлення мінімальних ставок заробітної плати шляхом проведення консультацій з представниками роботодавців і працівників, зокрема представники їхніх відповідних організацій, де такі існують.

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Конвенцією також передбачено, що заробітна плата звичайно виплачується тільки законними засобами платежу. Крім того, конвенцією передбачено недопущення будь-якої дискримінації працівників за ознаками раси, кольору шкіри, статі, віросповідання, належності до профспілкової організації.