Надходження єдиного соціального внеску знизилися майже на чверть

Сума надходжень єдиного соціального внеску у січні-лютому 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 23,3%, або на 6 мільярдів гривень - до 19,8 мільярда гривень, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Фіскальна служба пояснює скорочення зборів внеску зниженням бази оподаткування, при цьому індикаторні показники бюджету на зазначений період з ЄСВ виконано на 103,8%.

"Ми бачимо часткову детінізацію, часткове збільшення зарплат. В абсолютних числах це (зниження надходження ЄСВ – УНІАН) неризикові суми. Бюджетом було передбачено, як перекривати ці недонадходження по ЄСВ, поки їх детінізація повністю не перекриє. Але з тим темпом зборів, яким ми рухаємося, можна сказати, що держава може комфортно покривати всі зобов'язання щодо соціальних виплат", - зазначив у ході прес-конференції голова ДФС Роман Насіров.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра фінансів Наталії Яресько, зниження ставки єдиного соціального внеску з 1 січня 2016 року не призведе до розбалансування бюджету, оскільки Кабмін не закладав до бюджету доходи від детінізації зарплат.

Наприкінці грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу, якими встановила уніфіковану ставку єдиного соціального внеску (ЄСВ) на рівні 22%, тоді як раніше ставка зазначеного податку могла досягати 41%.