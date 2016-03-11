Насіров: "Київстар" недоплатив 1 мільярд гривень податків

За результатами планової перевірки найбільшого українського оператора стільникового зв'язку «Київстару» Державна фіскальна служба визначила необхідність доплати компанією 1 млрд грн податку на прибуток.

Про це під час прес-конференції повідомив голова ДФС Роман Насіров.

«На підприємстві проходила планова перевірка. За результатами був складений акт, в акті є донарахування більш ніж 1 млрд грн з податку на прибуток», - сказав Насіров.

При цьому голова ДФС зазначив, що не має права повідомляти детальнішу інформацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ряді українських ЗМІ з'явилася інформація з посиланням на джерела на телекомунікаційному ринку про те, що «Київстар» повинен доплатити ДФС податків на суму понад 1 млрд грн.

Прес-служба компанії заперечує подібні заяви і заявляє про готовність відстоювати свою позицію в суді. «У разі необхідності компанія готова довести свою правоту в судовому порядку», - повідомила прес-служба «Київстару»