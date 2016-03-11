Валютні гойдалки: гривня знизилася до 25,80 за долар

У п'ятницю, 11 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,67/25,80 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 28,4830/28,6250 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3680/0,3700 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,8567 гривні/долар, до цього годині укладено 275 угод на суму 124,87 мільйона доларів.