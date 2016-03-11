Грошова база в лютому скоротилася на 2%
14:33, 11 березня 2016Фінанси
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Грошова база в Україні знизилася до 328,5 мільярда гривень.
REUTERS
Обсяг грошової бази в Україні в лютому порівняно з січнем знизився на 2% – до 328,541 мільярда гривень, повідомляється на сайті Національного банку України.
Обсяг грошової бази з початку року знизився на 2,2%
Згідно з наведеними даними, обсяг готівки поза банками протягом цього місяця знизився на 0,8% – до 269,506 мільярда гривень.
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Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в 2015 році зріс на 0,8% – до 336 мільярдів гривень.
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