Грошова база в лютому скоротилася на 2%

Обсяг грошової бази в Україні в лютому порівняно з січнем знизився на 2% – до 328,541 мільярда гривень, повідомляється на сайті Національного банку України.

Обсяг грошової бази з початку року знизився на 2,2%

Згідно з наведеними даними, обсяг готівки поза банками протягом цього місяця знизився на 0,8% – до 269,506 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в 2015 році зріс на 0,8% – до 336 мільярдів гривень.