Фіскальна служба похвалилася перевиконанням плану зі збору податків

Державна фіскальна служба України в січні-лютому перевиконала встановлені Міністерством фінансів України індикативи на цей період на 14,5% і перерахувала до державного бюджету додатково 8,2 млрд грн.

Згідно з повідомленням прес-служби ДФС, додаткових 6,3 млрд грн перерахувало головне управління служби та 1,9 млрд грн - митниці.

За даними ДФС, місцеві бюджети за цей період отримали додатково 6 млрд грн, фактичні надходження до місцевих бюджетів становили 19 млрд грн.

Читайте такожВ Україні з початку року прикрили 13 конвертцентрів, які "відмили" майже 11 мільярдів

Як повідомляв УНІАН, за січень 2015 року в загальний і спеціальний фонди державного бюджету України, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 29,637 млрд грн, що на 32,6%, або на 7,3 млрд грн більше показника за аналогічний період минулого року.