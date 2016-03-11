Гривня закрила міжбанк на рівні 25,55 за долар

У п'ятницю, 11 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,35/25,55 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,1810/28,4010 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3610/0,3640 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 25,8451 грн/дол., на цю годину укладено 653 угоди на суму 431,45 млн дол.