Нові 100 гривень братимуть участь у міжнародному конкурсі з кращого дизайну грошей

У міжнародному конкурсі паперових грошей серед банкнот - номінантів 2015 року представлено оновлену українську банкноту номіналом 100 гривень зразка 2014 року, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, конкурс проводиться Міжнародним банкнотним співтовариством та Інститутом міжнародних грошових досліджень (Нідерланди) з метою визначення привабливого дизайну грошових знаків.

НБУ зазначив, що участь у щорічному конкурсі беруть банкноти з усього світу, які були введені в обіг минулого року. Оголошення переможців 2015 року відбудеться в квітні цього року.

Національний банк України офіційно подав на розгляд міжнародного журі оновлену банкноту номіналом 100 гривень зразка 2014 року з удосконаленими дизайном і захисною системою, яка була введена в обіг 9 березня 2015 року.

Регулятор зазначив, що термін обігу банкнот номіналом 100 гривень становить близько п'яти років, введення в обіг банкнот номіналом 100 гривень зразка 2014 року здійснюється поступово: відбувається заміна старих банкнот цього номіналу на нові.

«Зараз у готівковому обігу України перебуває банкнот номіналом 100 грн нового зразка на суму понад 55 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

НБУ наголосив, що банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року обов'язкові до прийому за їх номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень.

«Оскільки сьогодні мають місце випадки, коли касири з власної необізнаності безпідставно відмовляють у прийомі у населення банкнот номіналом 100 гривень зразка 2014 року, ще раз наголошуємо, що ці банкноти є дійсним платіжним засобом на всій території України», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у вересні 1996 року в Україні було проведено грошову реформу, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. Нині в обігу перебувають купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг належить до виключної компетенції Національного банку України.