Нацбанк опустив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 14 березня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2584.5149 (11 березня – 2551.9193)

100 EUR – 2866.2270 (11 березня – 2770.6188)

10 RUR – 3.6761 (11 березня – 3.5896)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 11 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,35/25,55 грн/дол.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,1810/28,4010 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3610/0,3640 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,8451 грн/дол., до цієї години укладено 653 угоди на суму 431,45 млн дол.