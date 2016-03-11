Порошенко схвалив закон про пенсії людям, які стали інвалідами під час Революції Гідності

Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення зміни до статті 32 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення пенсій особам, які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності».

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво глави держави.

Закон був ухвалений Верховною Радою України 18 лютого. Він спрямований на забезпечення належного рівня соціального захисту осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та надання їм державної соціальної підтримки на відповідному рівні.

Читайте такожПорошенко підписав указ про сприяння розвитку громадянського суспільства

Законом пропонується здійснювати призначення пенсій по інвалідності особам, визнаним інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), та які звернулись за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року, незалежно від наявності страхового стажу.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.