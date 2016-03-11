Аксьонов похвалився: РФ придумала, як залучити іноземців до Криму в обхід санкцій

Про це 11 березня повідомив підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов, передають «Крим.Реалії».

«Технологія заходу передбачає створення на материковій частині Росії юридичної особи, яка згодом буде вести тут діяльність з іноземними засновниками», – заявив Аксьонов.

Деталі він не розкрив, "щоб не нашкодити справі".

Аксьонов стверджує, що іноземці вже працюють з Кримом. «За фактом іноземні гроші на території республіки Крим сьогодні присутні», – сказав російський прем'єр Криму.

Міністр економіки підконтрольного уряду Росії Криму Валентин Демидов заявляв, що інвестори зможуть отримувати в оренду майно та земельні ділянки без торгів.

Читайте такожУ Києві 14 березня пройде міжнародна конференція, присвячена мілітаризації Криму

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».