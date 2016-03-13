Керівник антикорупційної прокуратури назвав зарплату своїх співробітників

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

"З 24 осіб, які зараз працюють в антикорупційній прокуратурі, 18 – це приїжджі з різних регіонів від Львова до Луганська. Забезпечення житлом, скажу відразу – ніяк, тому що у людей є гідні зарплати, зарплата у прокурора, ця сума не є секретною, близько 50 тис. грн, дозволяє в Києві, не в центрі, ближньому центрі або навіть на околиці, я сам, наприклад, живу у Вишневому, я в Києві не проживаю, дозволяє зняти досить непогану квартиру без шкоди сімейному бюджету", – сказав Холодницький.

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Крім того, відповідаючи на питання, чи була інформація про порушення та незаконні дії при проведенні конкурсу на місця прокурорів, Холодницький сказав: "Ні, такої інформації у нас не було. На скільки я знаю, конкурси на місцевих прокуратурах, деякі навіть ще тривають, оскільки тривають судові засідання, судові тяжби, хтось оскаржує результат, але якщо брати конкурс на спеціалізовану антикорупційну прокуратури, який я проводив, як член комісії та порядок був мною затверджений, то ми набрали перших 13 осіб прокурорів і ніякого позову на результати конкурсу не було".

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Як повідомляв УНІАН, у грудні президент Петро Порошенко заявив, що в бюджеті на 2016 рік забули закласти кошти на спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Він зазначив, що вважає це "прикрим непорозумінням і технічною помилкою", яка буде негайно виправлена.