Стали відомі подробиці нічної наради у Путіна щодо порятунку економіки
Минулого тижня, в ніч з четверга на п'ятницю, президент РФ Володимир Путін провів нараду з економічним блоком уряду країни.
Газета "Ведомости" повідомляє подробиці наради, на якій були присутні міністри економічного розвитку і фінансів Олексій Улюкаєв і Антон Силуанов, голова Банку Росії Ельвіра Набіулліна, керівник Рахункової палати Тетяна Голікова і голова кабінету міністрів Дмитро Медведєв.
Ініціатором зустрічі виступив Олексій Улюкаєв, повідомило одне з джерел "Ведомостей".
Як повідомили виданню чиновники федерального рівня, президент на нараді обговорював питання економічного зростання країни.
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Міністерство економічного розвитку (МЕР) виступило з пропозицією збільшити програму ЦБ РФ з 100 млрд рублів до 240 млрд рублів. Це необхідно для стимулювання зростання економіки через державні інвестиції, в числі яких - проектне фінансування. Глава Рахункової палати виступила проти такого заходу, її підтримав помічник Путіна Андрій Білоусов.
Як пише видання, за програмою фінансування в минулому 2015 році було відібрано 42 проекти на суму 347 млрд рублів, для реалізації цих планів потрібні кредити загальною вартістю 235 млрд рублів. Після отримання кредитів у банках за ставкою 11,5% річних, проекти повинні отримати рефінансування в Банку Росії під 9%. На початок березня поточного року ЦБ рефінансував кредити на суму лише в 69 млрд рублів.
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У Банку Росії у свою чергу вважають, що в першу чергу необхідно вибрати ліміт, а тільки потім говорити про його збільшення. Крім цього, регулятор не розуміє принципу, за яким відбираються проекти для державного фінансування.
Газета пише, що остаточного рішення на нічній нараді у президента прийнято не було.