У Росії увійшли в моду шахрайські схеми з використанням VIP-карт

ЦБ Росії виявив активізацію схем переведення в готівку з використанням преміальних банківських карт, вимагає від учасників ринку вжити заходів і звітувати про ситуацію, пише "Комерсант".

Банкіри визнають, що преміальні картки з високими лімітами на зняття готівки дійсно стали потрапляти в руки сумнівних клієнтів, і обіцяють посилити вимоги.

Читайте такожFitch погіршило прогноз по економіці Росії"Сіра" схема проста: це - віялове переведення в готівку, коли транзитні компанії, на рахунках яких акумулюються гроші, розподіляють їх на платіжні картки фізосіб сумами від 100 тис. до 3 млн. руб. протягом одного-трьох місяців під виглядом позик, оплати товарів, послуг тощо. Фізособи передають свої картки з пін-кодами "замовникам", які об'їжджають банкомати і знімають готівку. Але тепер у схемі активно використовуються не тільки масові, але і преміальні картки, за якими добовий ліміт зняття набагато вище (в середньому 300-500 тис. руб. проти 100 тис. руб. для звичайних карт).

Боротися зі схемою ЦБ пропонує через негайне відключення дистанційних каналів обслуговування для сумнівних клієнтів, заборону на повторне відкриття рахунків і видачу карток, блокування коштів, що надійшли на них з віялових розсилок, зниження лімітів по преміальним картами і виключення можливості прийняття менеджерами суб'єктивних рішень.

У Банку Росії не стали коментувати деталі свого листа банкам на дану тему.

Про повернення до використання схеми переведення в готівку з використанням масових карт представники ЦБ говорили ще в лютому. Активізація таких схем сталася через зростання уваги регуляторів до інших каналів переведення в готівку. Однак про підвищення ролі дорогих преміальних карт тоді не згадувалося.

Банкіри офіційно коментувати лист ЦБ не стали, але джерела "Ъ" підтвердили отримання листа і визнають, що преміальні картки — один з найбільш вразливих з точки зору незаконного переведення в готівку продукт. "Мова йде про золоті та платинові картки, які зараз поширюються серед клієнтів з далеко не високим рівнем доходу, — говорить менеджер банку з ТОП-50.

По мірі посилення вимог ЦБ і Росфінмоніторингу схеми перемістилися у бік преміальних карт, підтверджує співголова комітету АРБ Олексій Тимошкін. За його словами, перші ознаки цієї проблеми з'явилися приблизно рік тому, але, очевидно, зараз масштаб проблеми став настільки значущим, що на нього звернув увагу і ЦБ. Закономірним наслідком, вважає Тимошкін, стане посилення процедур видачі преміальних карт і співвіднесення їх статусу з типом клієнта.