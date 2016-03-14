Мінфін Британії хоче прийняти жорсткий бюджет через нестабільність у світовій економіці

Бюджет Великобританії на 2016-2017 і наступні чотири роки може бути скорочений сильніше, ніж очікувалося, в нього можуть ввести ряд жорстких рішень через нестабільність у світовій економіці, заявив міністр фінансів Британії Джордж Осборн.

Голова мінфіну (канцлер казначейства) в середу, 16 березня, оголосить перед нижньою палатою британського парламенту своє восьме за рахунком бюджетне послання. Передбачається, що документ буде містити ряд кроків, що стосуються скорочення держвидатків, а також посилення податкового регулювання. Газета Sun в неділю опублікувала статтю голови фінансового відомства, в якій він спробував пояснити читачам причини свого рішення, пише Прайм.

Пов'язуючи бюджетні заходи зі станом світової економіки, Осборн підкреслив, що "світ переживає найбільш невизначений період після Великої рецесії" (2007-2009). Прийняттю жорстких кроків сприяє непроста ситуація у світовій економіці, викликана уповільненням зростання в Китаї, падінням цін на нафту і нестабільністю на Близькому Сході.

"Коротше кажучи, надії на сильніше глобальне відновлення випарувалися. Замість цього світова економіка сповільнюється", - констатує міністр.

Читайте такожБританський фунт оновив мінімум до долара з 2009 року через побоювання виходу з ЄС

Щоб Великобританія зберегла свої лідерські позиції серед економік західних країн, їй необхідно прямо зараз прийняти суворіші заходи, під якими мається на увазі, в першу чергу, економія державних витрат.

В інтерв'ю телеканалу Бі-бі-сі канцлер уточнив, що передбачувані скорочення держвидатків будуть "еквівалентні 50 пенсам на кожні 100 фунтів (стерлінгів) до 2020 року", що не так багато, на його думку.

У той же час міністр фінансів відзначає, що економіка Великобританії - одна з найсильніших серед західних країн. А завдяки раніше ухваленому довгостроковому економічному плану, держава добре підготовлена до глобальних ризиків.

"У бюджетному посланні в середу нам необхідно прийняти заходи, які підтверджують, що ми слідуємо цим планом і залишаємося захищеними", - заявив він.

Щоб запобігти негативному впливу зовнішніх факторів, важливо прийняти правильні рішення якомога раніше. "Ми повинні діяти зараз, а не платити пізніше", - підкреслив Осборн.

Одночасно британський уряд планує закрити лазівки для компаній, що використовують різні схеми уникнення від оподаткування доходів своїх працівників. Це може дати додаткові 70 мільйонів фунтів в бюджет.

Читайте такожВихід з ЄС послабить економіку Британії, вважають Fitch і Moody's

Планується приділити особливу увагу оподаткуванню міжнародних компаній, які отримують дохід у Великобританії, але виводять його за межі країни. Осборн навів як приклад Facebook.