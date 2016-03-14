Рубль та російські індекси почали тиждень з обвалу

Російський рубль на початку торгів понеділка, 14 березня, знижується.

За даними Московської біржі, курс долара виріс на 24 коп. і склав 70,12 руб.

Курс євро піднявся на 30 копійок - до 78,26 руб.

Російський фондовий ринок також відкрився падінням.

Індекс ММВБ впав 0,29% - до 1871,01 пункту.

Індекс РТС знизився на 0,65%, до 840,12 пункту.

Читайте такожПутін жертвує рублем заради зростання золотовалютних резервів - Bloomberg15-16 березня відбудеться засідання ФРС США щодо подальшого курсу монетарної політики в країні. Очікується, що регулятор залишить базову відсоткову ставку на поточному рівні в 0,25-0,5%, утримавшись від її підвищення в умовах збереження нестабільності на світових ринках.

Крім того, рішення щодо відсоткової ставки на поточному тижні приймуть також Банк Японії, Банк Англії, Банк Швейцарії. Відсутність чіткої визначеності на ринку змушує інвесторів призупинити свою активність до моменту оголошення результатів засідань і не робити значних кроків.

14 березня нафта Brent торгується вище $40 за барель.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня п.р. Рада керуючих Європейського центрального банку знизила базову відсоткову ставку з рівня 0,05% до нульового показника.

Ставка за депозитами знижена до мінус 0,4% з мінус 0,3%, маржинальна ставка знижена до 0,25% з 0,3%.

Також ЄЦБ ухвалив рішення про збільшення обсягу викупу активів в рамках програми кількісного пом'якшення (QE) до 80 мільярдів євро з 60 мільярдів євро щомісяця.

Ці рішення ЄЦБ говорять про нестабільну економічну ситуацію в ЄС.