Долар зміцнюється напередодні засідань Банку Японії і Федрезерву США

Курс долара США зміцнився по відношенню до євро та ієни в ході торгів понеділка, 14 березня, після значних коливань минулого тижня, передає Reuters.

Учасники ринку приготувалися до чергових засідань японського і американського центробанків в надії отримати нові сигнали про можливі терміни підвищення відсоткових ставок.

Читайте такожFitch зберегло прогноз зростання економіки України в 2016 роціЄвро торгується практично без змін - поблизу $1,1158, перебуваючи недалеко від максимуму місяця $1,1218, досягнутого в минулий четвер слідом за коментарями ЄЦБ про те, що, знизивши ставки і розширивши обсяги грошового стимулювання, регулятор не планує найближчим часом пом'якшення політики.

Щодо японської ієни долар також не демонструє помітних змін, торгуючись поблизу 113,93 ієни після зростання на 0,6 відсотка в п'ятницю. Посилення попиту на ризикові активи на тлі зростання фондових індексів і цін на нафту минулого тижня дозволило долару піднятися з мінімуму 112,225 до максимуму 114,45 до ієни.

Банк Японії, як очікується, за підсумками дводенного засідання, яке завершиться у вівторок, збереже монетарну політику після пониження ставок до негативних значень у січні.

Інвестори вважають, що Федрезерв США не стане змінювати свою позицію за підсумками засідання на цьому тижні, і сподіваються, що регулятор вкаже на можливість підвищення ставки в поточному році.

Канадський долар торгується поблизу максимуму чотирьох місяців C$1,3168 за долар США, в той час як австралійський долар досяг восьмимісячного максимуму $0,7584.