Заборгованість українських банків перед НБУ знизилася до 98 мільярдів

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування в лютому знизився на 4,147 млрд грн, або на 4,1%, – до 98,190 млрд грн.

Як повідомляється на сайті регулятора, за цей період обсяг розміщення банками коштів на депозитних сертифікатах НБУ скоротився на 6,470 млрд грн, або на 8,5%, - до 70,023 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості банків перед НБУ за кредитами рефінансування у січні знизився на 3,3% – до 102,364 млрд грн.

У 2015 році українські банки повернули НБУ 8,2 млрд грн за виданими кредитами рефінансування.