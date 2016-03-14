НБУ виходить на міжбанк з рекордними планами щодо продажу долара

Національний банк України оголосив про проведення 14 березня валютного аукціону з продажу іноземної валюти за гривню, повідомила прес-служба регулятора

Згідно з повідомленням, НБУ збільшив обсяг аукціону до 60 млн дол. США, тоді як раніше регулятор продавав на міжбанку до 50 млн дол.

Інформацію про результати торгів буде оприлюднено на сайті регулятора.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України на аукціоні з продажу іноземної валюти 12 березня продав банкам 11,4 млн дол.

У суботу, 12 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на момент закриття торгів знизилося до 26,05/26,22 грн/дол.