У Росії скоротили прожитковий мінімум

Уряд Росії встановив прожитковий мінімум на четвертий квартал 2015 року у розмірі 9 452 рублі. Він зменшився на 221 рубль порівняно з третім кварталом (9 673 рублі).

Відповідна інформація міститься в постанові кабінету міністрів, розміщеній на офіційному інтернет-порталі правової інформації, пише Lenta.ru.

Для працездатного населення прожитковий мінімум дорівнює 10 187 рублів, для пенсіонерів — 7 781 рубль, для дітей — 9 197 рублів.

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За даними Росстату, середній розмір грошових доходів (доходи мінус обов'язкові платежі з поправкою на інфляцію) росіян у січні 2016 року становив 21 365 рублів. Порівняно з січнем минулого року даний показник зріс на три відсотки. При цьому середня зарплата в Росії в номінальному виразі зросла на 3,1 відсотка, до 32 122 рублів. У реальному вираженні вона зменшилася на 6,1 відсотка.

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За інформацією Мінпраці, у 2015 році кількість росіян, чиї доходи знаходяться нижче прожиткового мінімуму, перевищила 19 мільйонів осіб.