Обсяг депозитів в українських банках трохи скоротився

Рівень доларизації депозитів (частки депозитів у доларах у їх загальному обсязі) в українських банках у січні-лютому зріс на 3 п.п. - до 48%, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з наведеними даними, рівень доларизації кредитів за цей період зріс на 2 п. п. – до 58%.

Також повідомляється, що обсяг депозитів в українських банках у лютому в національній валюті знизився на 0,2% - до 385,416 млрд грн, в іноземній валюті в доларовому еквіваленті - на 0,4%, до 13,311 млрд дол.

Згідно з наведеними даними, залишки за гривневими кредитами в лютому зросли на 0,9% - до 433,189 млрд грн, за валютними - знизилися на 0,9% - 22,553 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у січні в національній валюті знизився на 1,4%, в іноземній валюті в доларовому еквіваленті зріс на 0,5%.

У 2015 році обсяг гривневих депозитів в українських банках зріс на 6,2% - до 388,7 млрд грн, валютних - знизився на 32,1% - до 13,2 млрд дол.