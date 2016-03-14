Гривня опустилася на міжбанку до 26,60 за долар

У понеділок, 14 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 26,45/26,60 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 29,4870/29,6580 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3760/0,3790 грн/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 26,4923 грн/дол., на цю годину укладено 57 угод на суму 22,15 млн дол.