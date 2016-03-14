У 2016 році зростання ВВП Казахстану буде нульовим або навіть від'ємним - S&P

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Рoor's підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги Казахстану за зобов'язаннями в іноземній і національній валюті на рівні "BBB-" і "A-3", прогноз залишається "негативним", передає ІА "Новини-Казахстан".

"Економіка Казахстану в більшій мірі залежить від нафтового сектору, на частку якого припадає 20% ВВП, 50% доходів бюджету і 60% експорту. Враховуючи зниження світових цін на нафту, ми очікуємо, що у 2016 р. зростання ВВП буде нульовим або незначно негативним", — йдеться в повідомленні S&P.

Читайте такожКазахстан через дешеву нафту різко погіршив прогноз зростання економікиДинаміка ВВП, швидше за все, буде обумовлена скороченням обсягів експорту та практично нульовим, за прогнозами аналітиків агентства, зростанням нафтовидобутку (якщо велике шельфове нафтове родовище Кашаган не буде введено в експлуатацію на повну потужність раніше 2018 р.).

Крім того, прогноз S&P економічного зростання виходить зі спаду споживання в результаті девальвації тенге, високої інфляції та скорочення обсягів споживчого кредитування.

У 2017-2019 роки, як очікує S&P, економічні показники Казахстану декілька відновляться по мірі зростання споживчого попиту та збільшення обсягу інвестицій. "Наш довгостроковий прогноз щодо зростання економіки країни буде залежати від динаміки цін на нафту, реалізації Кашаганського проекту і проведення нещодавно оголошених структурних реформ", — йдеться в повідомленні агентства.

За прогнозами S&P, слідом за стрибком інфляції до 13,6% у 2015 році цей показник залишиться на двозначному рівні та у 2016 році.

"Прогноз по суверенних рейтингах "негативний", що відображає нашу думку про зовнішньоекономічні і монетарні ризики для Казахстану в найближчі 24 місяці, беручи до уваги поточні несприятливі і нестійкі умови на міжнародному ринку сировини", — пишуть аналітики S&P.