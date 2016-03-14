У Білорусі не припиняється відтік вкладів населення

У Білорусі за січень-лютий термінові карбованцеві вклади населення скоротилися на 1,86 трлн рублів, або на 7,1%, у тому числі за лютий — на 368,9 млрд рублів, або на 1,5%, повідомляють "Білоруські новини".

Термінові валютні депозити населення за січень-лютий скоротилися на 1,9%, або на 142,4 млн доларів, у тому числі за лютий - на 1,5%, або на 116,6 млн доларів.

1 долар США (USD) дорівнює 20 634,99 білоруського рубля (BYR).

Слід зазначити, що термінові внески населення в банківській системі скорочуються з червня 2015 року, термінові валютні вклади — з листопада 2015 року.

Читайте такожУ Білорусі різко зросла кількість звернень у суди про банкрутствоУ листопаді 2015 року в Білорусі був прийнятий декрет № 7, який розділив всі банківські вклади на два типи — відкличні (з правом дострокового вилучення коштів) і безвідкличні (строкові вклади, власники яких не вправі вилучити грошові кошти до закінчення терміну їх розміщення). Після прийняття декрету білоруські банки знизили дохідність за відзивними вкладами.

На думку економістів, поряд з нормами декрету зниження вкладів населення сьогодні пояснюється впливом на даний процес інших факторів.

«Доходи населення в реальному вираженні істотно знизилися, і на цьому тлі цілком можливо, що людям доводиться витрачати свої заощадження для підтримки певної якості життя», — вважає експерт Білоруського економічного дослідницько-освітнього центру Катерина Борнукова.

Аналітики фінансового ринку не прогнозують в 2016 році зростання банківських вкладів населення. Привабливість банківських депозитів в очах населення може навіть знизитися з 1 квітня, коли відсоткові доходи фізосіб з короткострокових банківських вкладів (рублевих — на термін до року, валютних — на термін до двох років) почнуть обкладатися прибутковим податком.

«Прибутковість по внесках з урахуванням прийдешнього оподаткування відсотків буде знижуватися. Передумов для підвищення відсоткових ставок по карбованцевих внесках не проглядається, оскільки Нацбанк дотримується жорсткої грошово-кредитної політики. Крім цього, доходи населення не ростуть. Тому поки не видно факторів, які могли б сприяти зростанню депозитів у банківській системі», — констатує економіст Антон Болточко.