Доходи зведеного бюджету України з початку року зросли на 21 мільярд

Доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за січень-лютий 2016 року становили 83,4 млрд грн, що на 21 млрд грн, або на 33,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, з урахуванням перерахувань відповідно до Бюджетного кодексу, доходи державного бюджету за вказаний період становили 64,4 млрд грн. До місцевих бюджетів надійшло 19 млрд грн, надходження до загального фонду держбюджету становили 64,4 млрд грн, що забезпечило виконання індикативних показників Міністерства фінансів на 114,5%.

У розрізі основних платежів у січні-лютому 2016 року приріст до відповідного періоду 2015 року забезпечено з податку на додану вартість на ввезені на територію України товари - на 33,6%, податку і збору на доходи фізичних осіб - на 33,9%, акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) - на 65,7%, з рентної плати за користування надрами - в 3,1 рази, податку на додану вартість з вироблених на території України товарів (сальдо) - на 21,4%, акцизного податку на ввезені на митну територію України підакцизних товарів - на 128,5%, із ввізного мита - на 21,8%, частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету - на 85,2%.

За даними ДФС, з початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 16 млрд грн податку на додану вартість.

Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування становили 19,8 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, зведений бюджет України в січні вдалося звести зі значним профіцитом на рівні 9 млрд грн завдяки низькому рівню фінансування видатків державного та місцевих бюджетів.

Доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за 2015 рік становили 587,1 млрд грн, що на 162 млрд грн, або на 38,1% більше, ніж за 2014 рік.