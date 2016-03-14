НБУ продав банкам рекордні $60 мільйонів за курсом 26,49 за долар

Національний банк України в ході сьогоднішнього валютного аукціону продав банкам весь заявлений обсяг іноземної валюти - 60 мільйонів доларів, повідомляється на сайті регулятора.

НБУ сьогодні вранці анонсував проведення аукціону з продажу валюти, збільшивши плановий обсяг до 60 мільйонів доларів США і таким чином оновивши історичний максимум регулярних аукціонів, що проводяться з вересня 2015 року. Раніше максимальний обсяг продажу валюти на цих аукціонах становив 50 мільйонів доларів.

Згідно з даними на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 26,4986 гривні/долар, загальний обсяг прийнятих на аукціон заявок – 102,2 мільйона доларів, частка задоволених заявок за мінімальним курсом - 10,7%.

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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 26,45/26,60 гривні/долар.

Середньозважений курс, за даними НБУ, до 12:00 встановився на рівні 26,4923 гривні/долар, до цього часу було укладено 57 угод на суму 22,15 мільйона доларів.