Фонд гарантування визнав нікчемними договори на 22 мільярди, укладені "Дельта Банком"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб під час роботи тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможного "Дельта Банку" визнав нікчемними 175 угод, укладених банками на 22,292 млрд грн.

Як йдеться в матеріалах фонду, підготовлених для зустрічі з журналістами, зокрема, було виявлено 11 господарських операцій, за якими були укладені нікчемні угоди на 12,2 млн грн. У них входять операції з продажу активів з дисконтом або пов'язаним особам.

За казначейськими операціями були виявлено 3 неправомірні угоди - підписання контрактів з порушенням валютного законодавства, безпідставне нарахування відсотків. Основними операціями, за якими укладалися нікчемні договори, є кредитні - таких було виявлено 157.

Крім того, за деякими операціями було укладено декілька договорів, наприклад, продаж кредиту з одночасним розірванням договору іпотеки або поручительства.

Читайте такожФонд гарантування просить 317 тисяч вкладників "Дельта Банку" прийти за своїми грошима

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшої за всю історію банківської системи України фінустанови, що потрапила в управління фонду, – «Дельта Банку». З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до генпрокурора Віктора Шокіна з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією «Дельта Банку», відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.

Нікчемний договір - це договір, що не відповідає обов'язковим вимогам закону, є недійсним з моменту укладення, незалежно від визнання його таким судом.