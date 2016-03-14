Єгипет девальвував національну валюту

Єгипетський фунт девальвовано на 13%, повідомляє РБК з посиланням на Financial Times.

"Це випливає з результатів міжбанківського валютного аукціону, на якому Центральний банк країни продав 200 мільйонів доларів за курсом 8,85 фунтів за долар. Попередній курс продажу становив 7,73 фунта за долар", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що девальвація проведена, щоб досягти "обмінного курсу, який відображає силу і реальну вартість національної валюти в короткостроковому періоді".

"Центральний банк пояснює, що подешевшав фунт має збільшити обсяг іноземних інвестицій і допомогти впоратися з дефіцитом доларів, який загрожує економічному зростанню. З 2011 року валютні резерви Єгипту знизилися на 50%, та їх розмір протягом останнього півроку стабілізувався на рівні 16 мільярдів доларів. У заяві регулятора йдеться, що до кінця 2016 року резерви планується збільшити до 25 мільярдів доларів", - зазначає видання.

Головний економіст по регіону Центральної та Східної Європи, Близького Сходу та Північної Африки у HSBC Holdings Саймон Вільямс зазначив, що Єгипет зберіг би мільярди своїх резервів, якщо б девальвував фунт півтора року тому. Він додав, що під питанням залишається рішучість влади змиритися з прискоренням інфляції, яку неминуче викличе девальвація.

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"Вибух літака з російськими туристами призвів до різкого падіння числа іноземних відпочиваючих, що посилило вже існуючий дефіцит валюти. Зниження інвестицій поставило в складні умови єгипетський бізнес і викликало загрозу зриву імпортних поставок товарів першої необхідності, в тому числі ліків", - пояснює видання.