Гривня в лютому девальвувала до долара на 7,6%

Українська гривня за офіційним курсом Національного банку України у лютому девальвувала до долара США на 7,6% – до 27,05 гривні/долар станом на кінець місяця.

Як повідомляється на сайті НБУ, відносно євро гривня за місяць девальвувала на 8,6% – до 29,78 гривні/євро.

Також повідомляється, що девальвація гривні на готівковому валютному ринку в лютому за середньозваженим курсом склала близько 3% відносно долара і близько 5% – відносно євро.

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Як повідомляв УНІАН, українська гривня в лютому 2015 року знецінилася до долара США за офіційним курсом до нового історичного мінімуму на рівні 30,01 гривні/долар.

Після введення НБУ в березні минулого року низки обмежень на валютному ринку та отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду в рамках нової програми гривня зміцнилася до 21,5-23,5 гривні/долар і утримувалася в цьому коридорі більше 9 місяців.

З середини січня 2016 року котирування гривні до долара США зрушилися у бік зниження – до 24-25 гривні/долар в січні та до 26-27 гривні/долар у лютому, а курси готівкового і "чорного" ринків досягали 27-29 гривень/долар.