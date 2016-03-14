У Мінекономрозвитку пояснили причини дефляції в лютому
Причинами дефляції стали насиченість внутрішнього ринку та низькі світові ціни на продовольство.
Дефляція на рівні 0,4%, зафіксована в лютому поточного року, обумовлена насиченістю внутрішнього ринку у зв'язку з торговельними обмеженнями з боку Росії, а також низькими світовими цінами на продовольчу продукцію.
Відповідна інформація міститься в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
При цьому в Мінекономрозвитку зазначили, що додатковими факторами зниження цін стали низький рівень платоспроможності населення, послаблення інфляційних очікувань, зниження окремими виробниками цін на готову продукцію, а також жорстка монетарна та фіскальна політика.
Разом з тим, на думку аналітиків міністерства, головним чинником прискорення інфляції може стати девальвація національної валюти у зв'язку з затримкою фінансування від Міжнародного валютного фонду та політичною нестабільністю.
Читайте такожВ Україні в лютому відновилася дефляція
Як повідомляв УНІАН, в Україні в лютому 2016 року порівняно з попереднім місяцем, січнем 2016 року, зафіксована дефляція (зниження цін) на рівні 0,4% після інфляції на рівні 0,9%, зафіксованого в січні до грудня 2015 року.
У річному вираженні, до лютого 2015 року, інфляція в лютому 2016 року сповільнилася до 32,7% до 40,3%, зафіксованих місяцем раніше.
У лютому порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчало масло – на 2,4%, каналізація – на 2,2%, водопостачання – на 1,9%, сир – на 1,9%.
У річному вираженні найбільше зросли ціни на природний газ – в 3,7 рази, гарячу воду і опалення – на 77,3%, електроенергію – на 66,9%, цукор – на 53%.
Найбільше зниження цін в лютому до січня зафіксовано на яйця – на 24,4%, взуття – на 2,5%, фрукти – на 2,1%.