У Мінекономрозвитку пояснили причини дефляції в лютому

Дефляція на рівні 0,4%, зафіксована в лютому поточного року, обумовлена насиченістю внутрішнього ринку у зв'язку з торговельними обмеженнями з боку Росії, а також низькими світовими цінами на продовольчу продукцію.

Відповідна інформація міститься в аналітичному матеріалі, опублікованому на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

При цьому в Мінекономрозвитку зазначили, що додатковими факторами зниження цін стали низький рівень платоспроможності населення, послаблення інфляційних очікувань, зниження окремими виробниками цін на готову продукцію, а також жорстка монетарна та фіскальна політика.

Разом з тим, на думку аналітиків міністерства, головним чинником прискорення інфляції може стати девальвація національної валюти у зв'язку з затримкою фінансування від Міжнародного валютного фонду та політичною нестабільністю.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в лютому 2016 року порівняно з попереднім місяцем, січнем 2016 року, зафіксована дефляція (зниження цін) на рівні 0,4% після інфляції на рівні 0,9%, зафіксованого в січні до грудня 2015 року.

У річному вираженні, до лютого 2015 року, інфляція в лютому 2016 року сповільнилася до 32,7% до 40,3%, зафіксованих місяцем раніше.

У лютому порівняно з попереднім місяцем найбільше подорожчало масло – на 2,4%, каналізація – на 2,2%, водопостачання – на 1,9%, сир – на 1,9%.

У річному вираженні найбільше зросли ціни на природний газ – в 3,7 рази, гарячу воду і опалення – на 77,3%, електроенергію – на 66,9%, цукор – на 53%.

Найбільше зниження цін в лютому до січня зафіксовано на яйця – на 24,4%, взуття – на 2,5%, фрукти – на 2,1%.