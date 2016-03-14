Гривня закрила міжбанк на рівні 26,75 за долар

У понеділок, 14 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,65/26,75 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,5780/29,6870 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3760/0,3780 гривні/рубль.

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За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,5174 гривні/долар, до цієї години укладено 594 угоди на суму 386,87 мільйона доларів.