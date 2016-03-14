Глава АМКУ: відсоток стягнення штрафів – від 5% до 10%

Державний бюджет України отримує від 5% до 10% накладаються Антимонопольним комітетом України (АМКУ) штрафів за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, повідомив під час прес-конференції голова АМКУ Юрій Терентьєв.

"Відсоток стягнення штрафів АМКУ – від 5% до 10%", – сказав Терентьєв.

Зокрема, він зазначив, що в 2015 році комітет наклав штрафи на суму 339 мільйонів гривень, що в 3,4 рази перевищує показник 2014 року, проте до держбюджету з цієї суми було сплачено лише 30,5 мільйона гривень штрафів і пені.

Як показує практика, штрафи за порушення антимонопольного законодавства винні компанії виплачують дуже неохоче. Найчастіше вони оскаржують рішення АМКУ в судових інстанціях, а також подають апеляції, затягуючи процес. Нерідкі також випадки, коли компанія, на яку наклали штраф, до закінчення судових процесів виявляється практично неплатоспроможною або взагалі не веде економічну діяльність.

Разом з тим, Терентьєв зазначив, що накладення штрафів не є головним показником діяльності антимонопольного відомства. "Накладення штрафів за діяльність, яка мала місце два-три роки тому, не завжди є найкращим способом відновити ефективну економічну конкуренцію на відповідному ринку", - сказав глава АМКУ.

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За його словами, для визначення якості роботи Антимонопольного комітету у відомстві використовують показник економічного ефекту від його діяльності. За даними Терентьєва, в 2015 році цей показник склав 929 мільйонів гривень порівняно з 755 мільйонів гривень у 2014 році. Даний показник враховує позитивний ефект рішень АМКУ, які призводять до зниження цін і тарифів. У той же час, Терентьєв повідомив, що даний показник необхідно збільшувати, оскільки неправомірна вигода порушників антимонопольного законодавства багаторазово перевищує цю суму. Наприклад, у 2015 році АМКУ повідомляв, що загальна монопольна рента суб'єктів-монополістів, яку вони отримують в результаті антиконкурентних узгоджених дій, складає від 150 до 300 мільярдів гривень.

Голова АМКУ також зазначив, що регулятор прагне відійти від практики заохочення територіальних відділень за накладення штрафів, а виступає за використання найбільш швидких способів наведення порядку на ринках. Зокрема, мова йде про своєчасні рекомендації учасникам ринку, які порушують конкуренцію, проведення консультацій до повномасштабного і тривалого розслідування. Також АМКУ розробляє механізм процедури мирової угоди з такими суб'єктами. Всі ці інструменти, за словами Терентьєва, потрібні для того, щоб споживачі та суб'єкти ринку могли якомога швидше отримати позитивний економічний ефект".

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Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України в липні 2015 року затвердив документ, який роз'яснює принципи визначення розміру штрафів за порушення антимонопольного законодавства, що є однією з вимог Європейського Союзу до України в рамках Угоди про асоціацію.

Розмір штрафів визначається в два етапи. На першому етапі комітет визначає базовий розмір штрафу для кожного відповідача. На другому – розмір коректується з урахуванням всіх обтяжуючих і пом'якшуючих обставин. Базовий розмір штрафу визначається залежно від тяжкості наслідків протиправної діяльності. Наприклад, для порушень помірної тяжкості базовий розмір штрафу становить 8 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але не більше 0,67% річної виручки, а для найбільш тяжких порушень – 45% доходу від реалізації продукції або розміру скорочення витрат, отриманого у зв'язку з порушенням, але не більше 6,7% річної виручки.