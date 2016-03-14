Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,51 за долар
18:33, 14 березня 2016Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 15 березня: 100 USD – 2651,7435 гривні; 100 EUR – 2948,4736 гривні; 10 RUR – 3,7799 гривні.
Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,51 за долар / Фото УНІАН
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 15 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2651,7435 (14 березня – 2584,5149)
100 EUR – 2948,4736 (14 березня – 2866,2270)
10 RUR – 3,7799 (14 березня – 3,6761)
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Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до кінця торгів встановилися на рівні 26,65/26,75 гривні/долар.
Середньозважений курс, за даними НБУ, до 17:00 встановився на рівні 26,5174 гривні/долар, на цю годину було укладено 594 угоди на суму 386,87 мільйона доларів.
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