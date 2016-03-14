Інфляція в лютому зафіксована лише в Дніпропетровській та Одеській областях

Інфляція в лютому поточного року порівняно з попереднім місяцем, січнем 2016 року, зафіксована тільки в Дніпропетровській і Одеській областях, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, інфляція в Дніпропетровській області в лютому склала 0,1%, в Одеській області - 0%.

За даними Держстату, в інших областях України було зафіксовано дефляцію. Найбільший рівень дефляції в лютому зафіксовано у Чернівецькій, Полтавській, Луганській та Волинській областях - 0,7%.

У лютому продукти харчування найбільше подешевшали у Львівській області - на 1,7%, алкоголь і сигарети - у Києві (на 3,5%), одяг і взуття - також у Києві (на 5,7%).

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Як повідомляв УНІАН, в Україні в лютому 2016 року порівняно з попереднім місяцем, січнем 2016 року, зафіксована дефляція (зниження цін) на рівні 0,4% після інфляції на рівні 0,9%, зафіксованому в січні до грудня 2015 року.

Національний банк України прогнозує уповільнення споживчої інфляції в Україні за підсумками 2016 року до 12%.

Згідно експертного консенсус-прогнозом, складеним УНІАН, інфляція в поточному році сповільниться до 19%.

Держбюджет України на 2016 рік передбачає річну інфляцію на рівні 12% і курс гривні близько 24,1 гривні за долар.