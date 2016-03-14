Нацбанк хоче ввести новий інструмент підтримки банків замість стабкредитів

Національний банк України планує запровадити новий інструмент підтримки ліквідності банків замість стабілізаційних кредитів під назвою Emergency Liquidity Assistance (ELA).

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на заяву заступника глави НБУ Олега Чурия в ході традиційної зустрічі з керівниками найбільших банків 14 березня.

За інформацією НБУ, новий інструмент являє собою відновлювану короткострокову кредитну лінію, якою банки зможуть скористатися в разі відпливу депозитів.

Як наголошується в повідомленні, правління НБУ вже ухвалив концепцію нового інструменту і зараз він знаходиться в стадії впровадження.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ своїми постановами №90 і №100 оптимізував інструменти управління ліквідністю банків, у тому числі надав банкам можливість використовувати механізм роловера, розширив перелік застави, яка приймається для забезпечення за кредитами і надав можливість збільшувати, зменшувати або проводити заміну застави. Зміни набирають чинності з 4 квітня 2016 року.

За оцінками НБУ, зазначені зміни дозволять банкам задовольняти свої короткострокові потреби в ліквідності. Разом з тим, підвищення гнучкості регулювання ліквідності банківської системи є необхідною умовою для ефективної реалізації монетарної політики в рамках режиму таргетування інфляції, перехід до якого планується виконати до кінця 2016 року.

Раніше Національний банк з 17 лютого цього року надав доступ до операцій з підтримки ліквідності банків, віднесеним до категорії проблемних, для ефективного виконання функції кредитора останньої інстанції.

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування в лютому знизився на 4,147 мільярда гривень, або на 4,1%, – до 98,190 мільярда гривень.