Україна перерахувала жителям окупованого Донбасу 34 мільярди гривень - Безсмертний

Такі дані озвучив представник України у підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи на переговорах у Мінську Роман Безсмертний, повідомляє Радіо Свобода.

На думку Безсмертного, бюджетні кошти працюють на економіку Росії.

«500 мільярдів – бюджет країни, а 34 з яких пішло невідомо куди, у «дірку». Зрештою, ці гроші опинилися де? Вони опинилися у вигляді чого завгодно, товарів, зброї, промислових товарів, продуктів харчування… у Росії. От і відповідь, кого ми профінансували на цей час. З одного боку, стріляють, а з іншого – ми туди «втюхуємо» ресурси», – зазначив Роман Безсмертний.

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Тому він вважає, що Україна «має відповідати позитивно на процес реінтеграції» цих територій, але змінити тактику і стратегію цього процесу.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами Безсмертного, ідею замінити лідера угруповання "ДНР" Олександра Захарченка та лідера угруповання "ЛНР" Ігора Плотницького на українського бізнесмена Ріната Ахметова і на лідера фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка вперше озвучили не українські, а європейські політики.