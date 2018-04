Брюссель застеріг європейські банки від розміщення російських євробондів - Financial Times

Брюссель звернувся до європейських банків з пропозицією уникати участі в розміщенні російських євробондів, повідомляє РБК з посиланням на Financial Times.

За інформацією джерел, знайомих з застереженням ЄС, незважаючи на те, що введені проти Росії санкції Євросоюзу прямо не забороняють купівлю російського боргу, представники ЄС в приватному порядку звернулися до європейських банків з попередженням, яке раніше озвучував Вашингтон для банків США. В ЄС вважають, що кошти, отримані в результаті розміщення паперів, можуть бути використані «не за призначенням», відзначає FT.

За інформацією видання, представники Брюсселя в приватних розмовах з керівництвом банків закликали пам'ятати про ризик того, що облігації можуть бути використані для обходу санкцій, і вжити запобіжні заходи, в тому числі наполягаючи на діях, що запобігають отриманню доходу від розміщення паперів особами, щодо яких введено санкції.

«Абсолютно очевидно, що вони не хочуть, щоб ми брали участь в розміщенні російських євробондів - Ред.). <...> Нам не рекомендовано», — розповів виданню банкір, знайомий з застереженнями Брюсселя.

Якщо це попередження переконає європейські банки, Росія може бути змушена відмовитися від першої за кілька років спроби виходу на ринок запозичень, відзначає FT.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що американська влада застерегла великі банки США від участі в розміщенні російських євробондів. У Вашингтоні визнали, що це може суперечити санкційній політиці проти Москви. Тоді видання повідомило, що не всі банки вже визначилися з подальшими діями. Пізніше джерела газети повідомили, що Goldman Sachs склав заявку на участь у розміщенні російських суверенних паперів, однак таким чином, щоб її можна було відкликати в будь-який момент, пославшись на позицію вищих керівників банку. За даними джерела видання, J. P. Morgan Chase розглядав можливість подачі заявки, однак у підсумку керівництво банку вирішило цього не робити, а Bank of America Corp., Citigroup Inc., Morgan Stanley і Wells Fargo & Co. спочатку заявили про відмову.

В останній раз Росія брала в борг на міжнародних ринках у вересні 2013 року, коли продала папери на $6 млрд із погашенням в 2019, 2023 і 2043 роках. З тих пір Росія не виходила на міжнародні ринки капіталу через санкції Заходу, введених після приєднання Криму, які фактично закрили для країни зовнішні боргові ринки (хоча західні санкції не поширюються на держзапозичення).

На початку лютого стало відомо, що Росія направила 25 іноземним банкам заявки на організацію можливого розміщення євробондів в 2016 році.