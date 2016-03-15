У Росії на тлі безгрошів'я в четвертий раз заморозять пенсійні накопичення громадян

Глава комітету Держдуми з праці Ольга Баталіна вважає пропозицію Мінфіну щодо продовження заморозки накопичувальної частини пенсії виправданою, передає ТАСС.

Раніше газета "Ведомости" з посиланням на кілька федеральних джерел повідомила, що уряд може ще на рік продовжити мораторій на формування накопичувальної пенсії.

"Пропозиція Мінфіну про продовження заморозки накопичувальної частини пенсії виправдана", - сказала Баталіна, підкресливши, що мова зовсім не йде про вилучення коштів населення, як часто намагаються це представити.

Читайте такожУ російських пенсіонерів відберуть $5 мільярдів - підуть на інші цілі урядуЗа її словами, всі страхові внески людей будуть враховані в розмірі їх майбутньої пенсії, вони будуть відображені на їх персональних рахунках і проіндексовані.

При цьому, на думку Баталіної, розмір індексації "навіть у поточній складній економічній ситуації з великою ймовірністю буде вище доходів недержавних пенсійних фондів, які люди змогли б отримати, якщо б їх кошти були спрямовані НВФ". "Так що ні про які втрати громадян у цій ситуації мова не йде", - підкреслила глава комітету.

"Що ж стосується Песійного фонду, то вважаю, що люди повинні мати можливість формувати за допомогою недержавних пенсійних фондів додаткову пенсію, крім державної. Однак це має бути добровільним рішенням кожної людини", - зауважила Баталіна.

За її словами, за минулі роки, коли такий накопичувальний компонент був частиною державної системи страхування, у людей була можливість придбати власний досвід у роботі з НПФ, а також зрозуміти всі переваги і недоліки такого інвестування. "Тепер вважаю, це має стати самостійним рішенням кожної людини, виходячи з його можливостей і потреб. Одночасно це змусить НПФ у боротьбі за кошти клієнтів стати більш ефективним в управлінні пенсійними накопиченнями", - додала Баталіна. Поки ж, зазначає депутат, "розміщення коштів у НПФ в переважній більшості випадків не дозволяє громадянам навіть захистити свої заощадження від інфляції".