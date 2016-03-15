Банк Японії зберіг облікову ставку на від'ємному рівні

Банк Японії за підсумками дводенного засідання залишив монетарну політику без змін, проте озвучив більш песимістичну оцінку економіки і попередив про ослаблення інфляційних очікувань, сигналізуючи про те, що глобальні стримуючі фактори можуть призвести до розширення заходів стимулювання, передає Reuters.

Центробанк також вирішив звільнити від недавно введеної від'ємної відсоткової ставки $90 мільярдів короткострокових коштів, які, як попередили учасники ринку цінних паперів, можуть перейти на банківські депозити.

Читайте такожThe Economist назвав чинники, які можуть дати поштовх глобальній кризіЯк і очікувалося, Банк Японії зберіг курс на збільшення грошової бази в межах 80 трильйонів ієн щорічно ($700 мільярдів). Регулятор також залишив відсоткову ставку на від'ємному рівні - мінус 0,1 відсотка.

"Японська економіка продовжує помірне відновлення", - сказав Банк Японії, попередивши, що збільшення експорту сповільнилося у зв'язку з ослабленням зростання, в основному, на ринках, що розвиваються.

Ця оцінка виявилася більш похмурою, ніж у січні, коли ЦБ сказав, що економіка продовжила помірне відновлення завдяки посиленню експорту.

Банк Японії також погіршив оцінку інфляційних очікувань, сказавши, що вони "почали слабшати", визнавши таким чином, що один з ключових елементів його масштабної програми заходів стимулювання не виправдовує очікувань.

Банк Японії несподівано встановив ключову ставку на рівні мінус 0,1 відсотка у січні 2016 року, шокувавши інвесторів черговим сміливим маневром, спрямованим на пожвавлення економіки країни в умовах ринкової волатильності і уповільнення глобального зростання.