Ситуація у Венесуелі загострюється: надзвичайний стан продовжено на 60 днів

У Венесуелі ще на 60 днів продовжено дію надзвичайного стану в економіці, передає Газета.RU.

Відповідний указ президента країни Ніколаса Мадуро опублікований в урядовій Gaceta Oficial.

Згідно з документом, главі держави надаються повноваження надавати захист населенню в умовах «економічної війни».

Читайте такожВенесуела у терміновому порядку закуповує зерно через гострий дефіцит хліба в країніУ середині січня президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про надзвичайний економічний стан на всій території країни терміном на 60 днів.

Ситуація у Венесуелі набула критичного характеру на тлі дефіциту товарів, галопуючої інфляції і падіння доходів держави, обумовлених зниженням цін на нафту, а також інституційної кризи між виконавчою і законодавчою гілками влади після початку роботи опозиційного парламенту.