Ситуація у Венесуелі загострюється: надзвичайний стан продовжено на 60 днів
Главі держави надаються повноваження надавати захист населенню в умовах «економічної війни».
У Венесуелі ще на 60 днів продовжено дію надзвичайного стану в економіці, передає Газета.RU.
Відповідний указ президента країни Ніколаса Мадуро опублікований в урядовій Gaceta Oficial.
Згідно з документом, главі держави надаються повноваження надавати захист населенню в умовах «економічної війни».
Читайте такожВенесуела у терміновому порядку закуповує зерно через гострий дефіцит хліба в країніУ середині січня президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про надзвичайний економічний стан на всій території країни терміном на 60 днів.
Ситуація у Венесуелі набула критичного характеру на тлі дефіциту товарів, галопуючої інфляції і падіння доходів держави, обумовлених зниженням цін на нафту, а також інституційної кризи між виконавчою і законодавчою гілками влади після початку роботи опозиційного парламенту.