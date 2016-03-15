Російський рубль обвалився слідом за цінами на нафту

Російський рубль на торгах у вівторок, 15 березня, продовжив падіння на тлі зниження цін на нафту.

За даними Московської біржі, долар вже піднявся на 72 коп. - до 70,67 руб.

Євро виріс на 86 коп., до 78,55 руб.

Читайте такожПровал фінплану Кремля: західні банки відмовляються розміщувати держоблігації РосіїЯк повідомляв УНІАН, світові ціни на нафту в ході торгів 15 березня демонструють негативну динаміку на тлі збереження у інвесторів побоювання, пов'язаного з тим, що надлишок пропозиції на ринку "чорного золота" все ще залишається.

Так, вартість травневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent вже опустилася на 0,81% - до 39,21 долара за барель. Ціна квітневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилася на 0,7% - до 36,92 долара за барель.