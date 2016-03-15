Кабмін планує до кінця року лібералізувати валютний ринок

Про це йдеться в Програмі дій уряду на 2016 рік, опублікованій на офіційному сайті Кабміну.

Згідно з документом, лібералізація валютного регулювання передбачає спрощення умов ведення бізнесу, дерегуляцію, створення основи для подальшого розвитку галузей інформаційних технологій, фрілансу, експорту послуг і товарів суб'єктами малого та середнього бізнесу.

Читайте такожКабмін посилив вимоги щодо обліку операцій обміну валютиРозробку законопроекту буде доручено Міністерству економічного розвитку і торгівлі, а також Національному банку України за його згоди.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у 2016 році планує поступове скасування введених у 2014-2015 роках валютних обмежень відповідно до темпів реалізації попередніх умов, передбачених у погодженій з Міжнародним валютним фондом «дорожній карті».

Із 5 березня регулятор підвищив ліміт видачі гривневої готівки через касу та банкомати до 500 тис. грн у гривні й до еквіваленту 50 тис. грн у валюті на одного клієнта на добу, а також ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 6 тис. грн на день.

При цьому НБУ на три місяці продовжив основні валютні обмеження для бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 75% валютної виручки й 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, а також заборону дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам, заборону повернення інвестицій та перерахування дивідендів іноземним інвесторам, зобов'язання банків погоджувати з НБУ заявки на купівлю валюти більше еквівалента 50 тис. доларів США.

Українська гривня за офіційним курсом Національного банку України станом на 25 лютого з початку року девальвувала до долара США на 13,4% - до 27,2 грн/дол.