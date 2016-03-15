Витрати росіян впали до історичного мінімуму

Середній чек росіян за підсумками походу в магазин за підсумками лютого показав абсолютний антирекорд за всю історію спостережень. За підсумками лютого середній чек росіян впав на 13,5% і склав трохи більше 7 доларів, повідомляє Газета.ru.

"У лютому поточного року середній чек схуд одразу на 13,5% щодо січневих показників і склав 499 рублів (7 доларів США). Навіть у розрізі року його падіння виявилося трохи меншим – 12,5%. Фактично розмір середнього чека повернувся до стану дворічної давності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подібного різкого падіння середнього чека не спостерігалося ніколи протягом всіх років вимірювань. Рекордне падіння середній чек продемонстрував у великих містах – п'ятсоттисячниках та мільйонниках – де він опустився до рекордно низьких значень протягом всіх років спостережень. Також найбільших втрат зазнав середній чек в гіпермаркетах, показавши в лютому безпрецедентно низьке значення протягом чотирьох останніх років.

"Розмір середнього чека знизився в усіх регіонах. Лідерами зі скорочення чека стали Північно-Західний, Центральний і Далекосхідний ФО, де чек протягом місяця втратив 17-21%. На півдні країни, у Поволжі та на Уралі середній чек схуд приблизно на 10-11%. І найспокійніше чек повів себе в Сибіру, де втрати в одноразових витратах склали лише 4,5%", - зазначають в статті.

У містах з населенням від 500 тисяч до мільйона осіб чек у лютому виявився на 13,4% меншим, ніж у січні. У січні чек у цьому типі міст вже демонстрував рекордно низькі значення. Лютневий ж результат виявився безпрецедентно низьким – протягом чотирьох останніх років спостережень середній чек в п'ятсоттисячниках жодного разу не опускався так низько. У містах з населенням від 100 до 500 тисяч середній чек в лютому скоротився на 14,2% порівняно з січнем. Його значення виявилося ідентично показниками кінця 2012 та 2013 років.

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Найсильніше розмір середнього чека за підсумками лютого просів в гіпермаркетах та дискаунтерах, втративши 15,8% щодо січневих значень. Середній чек в гіпермаркетах опустився нижче 1 тисячі рублів (14 доларів), вперше з 2013 року і склав 887 рублів, оновивши антирекорд червня 2013 року, коли середній чек складав 888 рублів. У супермаркетах і магазинах традиційної торгівлі також було зазначено відчутне зниження середнього чека – більш ніж на 14%.