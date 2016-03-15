Нацбанк вводить в обіг нову банкноту 500 гривень

Національний банк України 11 квітня вводить в обіг оновлену банкноту номіналом 500 гривень зразка 2015 року.

Про це регулятор нагадав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Раніше НБУ представив нову банкноту номіналом 500 гривень з удосконаленою системою захисту 25 грудня 2015 року. Банкноти вводяться в обіг для поліпшення готівкового обігу в країні в межах планового випуску на 2016 рік на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу купюр. Після введення нових банкнот громадянам не потрібно буде обмінювати банкноти зразка 2006 року на нові.

Також в НБУ нагадали, що оновлення попереднього ряду банкнот національної валюти почалося з банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року, яка введена в обіг 9 березня. Нові банкноти номіналом 100 гривень також функціонують в обігу разом з купюрами зразка 1996 і 2005 років.

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Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. В даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок та 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виключної компетенції Національного банку України.